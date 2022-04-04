نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مساعدة الديوان الملكي السعودي.. كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من ديوان خادم الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص المملكة العربية باستمرار على تقديم كافة وسائل الدعم للمواطنين، وهذا لرفع المعاناة عليهم وتحديداً في التوقيت الحالي بسبب الوصع الراهن في المملكة الناتج عن الأحوال الاقتصادية السيئة، بخلاف أزمة فيروس كورونا المستجد، والديوان الملكي السعودي التابع لخادم الحرمين الشريفين، يوفر كافة أنواع الدعم للأسر المحتاجة وهذا بعد التأكد من اكتمال الشروط في الراغبين بالحصول على المساعدة، ويزداد البحث بشكل مستمر عن كيفية تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، وهذا ما نطلعكم أياه في السطور المقبلة فتابعونا.

مساعدة الديوان الملكي

في الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لتدهور الحالة الاقتصادية بسبب الظروف التي تمر بها المملكة، والكثيرون يلجئون لمساعدة الديوان الملكي وتحديداً من الأسر ذات الدخل المنخفض، وسعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهذا عن طريق مساعدة الديوان الملكي والتي تستخدم في الكثير من الاهداف مثل تسديد الديوان والعلاجات والعمليات الجراحية وغيرها من الأمور.

كيفية تقديم طلب للمساعدة المالية من الديوان الملكي

يمكن للراغبين في الحصول على مساعدة الديوان الملكي وتقديم الطلب، وهذا عن طريق البريد السعودي على العنوان التالي وهو الهدأ 7636 محافظة الرياض 12911 المملكة العربية السعودية، ويتم كتابة صيغة الطلب بشكل صحيح ويتم ذكر العنوان للمرسل والأسباب التي أدت إلى التقديم لطلب المساعدة، ويتم الرد على الطلب في مدة أقصاه شهر بعد مراجعة الطلب.

تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي الكترونيا

يمكن لكل الراغبين في الحصول على مساعدات الديوان الملكي المختلفة، التقديم الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان، وإليكم خطوات التقديم للمساعدة من الديوان الملكي:

الدخول على الموقع الإلكتروني للديوان الملكي

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعدها يتم تحديد المساعدات المالية.

سيعرض الموقع أمامكم نموذج من صيغة طلب المساعدة المالية، يتم كتابة البيانات المطلوبة فيها.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بتسجيلها على الموقع.

الضغط على كلمة إرسال، والانتظار حتى يتم الرد على الطلب.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

يمكن للجميع في المملكة العربية السعودية التواصل مع الديوان الملكي من خلال الاتصال على بعض الأرقام وهي 8004000000 أو 920030003، ويتم التواصل في الاوقات الرسمية للعمل طوال أيام الأسبوع.