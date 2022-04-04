نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت افتتاح السوق السعودي ” تداول ” في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت افتتاح السوق السعودي ” تداول ” في رمضان 2022 من أبرز الاسئلة التي يسألها المتداولون والمستثمرون بسوق المال السعودي، فمع حلول شهر رمضان المبارك تتغير مواعيد الدوام لكل الشركات والمؤسسات وبالتحديد وقت تداول الأسهم بسوق تداول وذلك سوف نطلعكم على تفاصيل فتح السوق السعودي في رمضان.

وقت افتتاح السوق السعودي ” تداول ” في رمضان 2022

تم الإعلان على افتتاح السوق في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة العاشرة حتى الساعة الثالثة عصرًا وذلك دون أي تغير في مواعيد الافتتاح والإغلاق. حيث يقدم سوق تداول في فترة افتتاحه كل الخدمات التي تناسب احتياجات جميع المستثمرين، حيث يمكن للعملاء التوجه إليه وإتمام كافة عمليات تداول الأسهم وشراء وبيع الأسهم في فترة فتح السوق في رمضان خلال المدة التي تم تحديدها.

مواعيد افتتاح سوق الأسهم في رمضان 2022

يتابع سوق المال السعودي أعماله في شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً على النحو الآتي:

يتم افتتاح السوق بمزاد الافتتاح من الساعة 9:30 والإغلاق في الساعة 10:00.

وقت افتتاح السوق يكون من الساعة تمام 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 من بعد ظهر كل يوم.

وقت مزاد الإغلاق يكون في الساعة تمام 3:00 ويغلق في الساعة 3:10.

يبدأ وقت التداول على سعر الإغلاق في تمام الساعة 3:10 عصرًا ويغلق في تمام الساعة 3:20 عصرًا.

تبدأ وقت جلسة ما بعد التداول في تمام الساعة 3:10 عصرًا وحتى تمام الساعة 4:00 عصرًا.

مواعيد افتتاح سوق الصكوك والسندات السعودي في رمضان

يتابع سوق الصكوك والسندات أعماله في شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً على النحو الآتي:

جلسة الافتتاح من 9:30 صباحًا حتى تمام العاشرة صباحًا.

يستمر العمل حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

يغلق السوق عمله بعد جلسة ما بعد التداول والتي تستمر من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة عصرًا.

مواعيد افتتاح سوق صناديق المؤشرات المتداولة السعودية في رمضان

تُفتح صناديق المؤشرات المتداولة على النحو الآتي:

جلسة الافتتاح 9:30 حتى 10:00.

يستمر العمل من الساعة العاشرة حتى الساعة الثالثة.

يتم الإغلاق في جلسة ما بعد التداول.

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