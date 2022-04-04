استقالة وزراء الحكومة فى سريلانكا وسط استمرار الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وبعد اجتماع أزمة استمر طوال الليل، لم يبق بالحكومة سوى الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

واستمرت الاحتجاجات على الرغم من حظر التجوال الذى أعلنته الحكومة السريلانكية أمس الأحد، حيث احتج أكثر من 20 ألف شخص فى أنحاء البلاد ضد ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائى.

وبحسب التقارير، كان من بين الوزراء المستقيلين اثنان من أقارب الرئيس، وهما وزير المالية باسل راجاباكسا ووزير الرياضة نامال راجاباكسا، حيث تهيمن عائلة راجاباكسا القوية على السياسة فى سريلانكا منذ فترة طويلة.

وتشهد سريلانكا احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع، بسبب النقص الحاد فى الوقود، الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة يوميًا، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل حاد.