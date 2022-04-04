إفطاركم علينا.. حملة سعودية لمنع "حوادث ساعة الإفطار"

يتجمع متطوعون سعوديون شبان يرتدون سترات صفراء كتبت عليها عبارة "إفطاركم علينا"، في الشوارع لتوزيع الوجبات الخفيفة على السائقين والمارة في ساعة الإفطار في رمضان.
وتوزع الحملة 600 صندوق يوميا في الرياض وجدة والدمام، بهدف تقليل حوادث السيارات في وقت الغروب الناجمة عن تدافع الناس وإسراعهم للوصول إلى منازلهم لتناول الإفطار.
وتمثل المبادرة الرمضانية جزءا من حملة أكبر تتضمن أشكالا مختلفة وصورا متنوعة من الأعمال الخيرية على مدار العام.
وتهدف المبادرة إلى توزيع 18 ألف وجبة في شهر الصيام.
وقال المتطوع رامي مسعود: "الحملة اليوم هي حملة إفطار صائم، الحملة هذه تسعى ولله الحمد لتوزيع 200 وجبة في اليوم على المارة".
وأضاف: "الهدف الأول منها طبعا هو مساعدة الصائمين قبل وصولهم للمنازل مستعجلين حتى نقلل من الحوادث المرورية التي تحصل في الوقت هذا".
من جهته قال المتطوع صقر العنزان: "أنا متطوع هنا نفطر الصائمين والمارين على الإشارات، والصراحة ها شيء جيد ويسعد الواحد، وأنا شاركت السنة الماضية وكان فيه شعور جميل، وقلت السنة هذه سوف أشارك والسنين كلها معاهم ويعني الواحد يكسب أجر ومنها يسعد الناس ويصبرهم لحين يوصلون بيوتهم".
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