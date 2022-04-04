موعد تسجيل طلبات الاعتكاف 1443 وأهم الشروط وخطوات التسجيل بالرابط

موعد تسجيل طلبات الاعتكاف 1443، أهم ما أعلنته الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال شهر رمضان 1443/2022، حيث فتحت الهيئة باب التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام، خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من خلال رابط تسجيل الاعتكاف الرسمي، من بوابة الخدمات الالكترونية للحرمين، بهدف التيسير على الراغبين، في تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام، أو الاعتكاف في المسجد النبوي، مع ضرورة الالتزام بشروط الاعتكاف بالمسجد الحرام 1443، المعلنة من قبل رئاسة شؤون المسجد الحرام العامة، وكذلك الأغراض التي يجب على المعتكف أن يحملها معه، خلال فترة الاعتكاف في المسجد، مع الالتزام بكافة القوانين والضوابط التي تم وضعها، والانتهاء من تسجيل الاعتكاف بالمسجد النبوي، عبر رابط التسجيل الرسمي.

الاعتكاف في شهر رمضان

يعني الاعتكاف، قدرة المرء على الدخول في فترة من العزلة والخلوة، مع الله عز وجل، بدون أن يترك الإنسان نفسه لشهواته، أو زينة الدنيا، يبقى العبد فقط مع ربه خلال وقت الاعتكاف، يتعبد ويتقرب له بالطاعات والمزيد من الزهد في أمور الدنيا، بهدف التخلص من ذنوبه، ونيل رضا المولى عز وجل، وقد أتاحت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تلك الفرصة لكل شخص يرغب في الخلوة مع الله، والاعتكاف خلال شهر رمضان 1443، من خلال رابط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام.

موعد تقديم طلبات اعتكاف 1443

يتم فتح موعد تسجيل طلبات الاعتكاف 1443 بالمسجد الحرام، من يوم 15 شعبان إلى يوم 10 رمضان الجاري.

ويتم إرسال تصاريح الاعتكاف، لمن تم قبولهم من الأشخاص بداية من 16 رمضان وحتى يوم 19 رمضان.

وسوف يبدأ الاعتكاف من يوم 19 من شهر رمضان، حتى يوم 30 رمضان.

طريقة تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام