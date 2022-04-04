خطوات احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان وحالات زيادة الراتب

خطوات احتساب راتب التقاعد المبكر وهو الراتب الشهري محذوف منه كافة البدلات مثل بدل السكن وبدل الخطر وبدل العلاج وبدل المعيشة بالإضافة إلى بدل الساعات الإضافية وبدل التنقل، بناء على طلب الموظف فيما يعرف بالمعاش المبكر على شرط أن يبلغ الشخص مدة لا تقل عن عشرين عامًا مزاولًا للمهنة، واحتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي يختلف حسب نوع الراتب الخاص بالضمان، يوجد عدد من الحالات التي حددها القانون، والتي بناء عليها يلزم هيئة الضمان الاجتماعي تقديم معاش مبكر، من خلال طلب الشخص المؤمن عليه، الذين يعملون في المهن الخطرة مدة لا تقل 60 اشتراك خلال 10 سنوات سابقة، ويتم احتساب هذه المدة منذ طلبة تخصص معاش التقاعد المبكر، وقد حددت الوزارة حالات زيادة الراتب.

خطوات احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان

احتساب راتب التقاعد المبكر عن كل عام من الأعوام التي تم الاشتراك فيها، وهي 2,5%. كما يستحق راتب التقاعد من الشهر الأول، الذي قام فيه الشخص بطلب الراتب. يحق للورثة أن يتقدموا بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، في حالة وفاة الشخص وهو في خدمته. يتم تخفيض راتب التقاعد المبكر، تبعاً للعمر الخاص بالمؤمن عليه، ويتم ذلك تبعاً نسب الخصم الخاصة بكل من الذكر والأنثى.

حالات زيادة راتب التقاعد المبكر

تكون الزيادة في راتب التقاعد المبكر، في حالة قيام الشخص المؤمن عليه بإعالة فرد آخر:

زيادة نسبة الراتب بمقدار 12%، وذلك للشخص الأول الذي يتكفل بإعالة. زيادة نسبة الراتب بمقدار 6% للشخص الثاني الذي يتم أعالة. يتم عدد محدد من الاشتراكات، بحيث في حالة بلوغ اشتراكات الرجال 216، واشتراكات الإناث 180 اشتراك. بشرط أن يكون المؤمن عليه قد بلغ عمر 45 عام، بحيث يحسب الراتب عن كل عام بنسبة 2.5 %، وذلك من المرتب الشهري، ويتم تحديد نسبة 75% كحد أعلى للراتب.

الجدير بالذكر يقدر عدد الاشتراكات الخاصة بالفرد بـ 300 اشتراك واقعي، بالإضافة إلى ضرورة ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 45 عام. ويكفي لغايات استحقاق التأمين المبكر، يشترط القانون أن يكون المؤمن عليه قد أتم عمر الخمسين عام على أقل حد.

ان العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة، وإذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب، أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية، أو التدريب الجوي، أو التدريب البحري، أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته