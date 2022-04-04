التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل بالسعودية

التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل، حيث يرغب صاحب العمل في الحصول على الخدمات التأمينية المتنوعة والتعرف عليها، حيث تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات للأفراد من أصحاب العمل، وتسمح المؤسسة لهم بتسجيل المنشآت الخاصة بهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على العديد من الخدمات التأمينية وإنهاء عدد كبير من التعاملات المختلفة، وحتي يستطيع أي صاحب عمل أن يستفيد من أي خدمة إلكترونية تقدمها مؤسسة التأمينات لهم، فيجب عليهم القيام بتسجيل دخول منصة التأمينات من أجل تفعيل الخدمات بشكل أونلاين سريع، لذا سوف نوفر لكم رابط التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل.

التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل

يستطيع أصحاب العمل في المملكة القيام بتسجيل أنفسهم والمنشآت التابعة لهم وتسجيل الموظفين والعاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال تسجيل صاحب العمل لمنصة التأمينات بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة التأمينات الاجتماعية: تسجيل دخول.

يجب أن يتم تحديد نوع المستفيد وهو (صاحب عمل).

النقر على تسجيل دخول المنصة.

يجب أن يتم إدخال رمز المستخدم في المكان الخاص به.

إدخال كلمة السر في المكان المحدد لذلك.

النقر على دخول، وبذلك يمكن أن يتم الاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها التأمينات بطريقة أون لاين بواسطة صفحتها الرسمية لجميع أصخاب الأعمال في المملكة العربية السعودية.

كيف يسجل صاحب العمل في التأمينات أونلاين؟

يرغب الكثير من أصحاب العمل في تسجيل حساب جديد في تسجيل حساب جديد في التأمينات أون لاين من أجل الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها لهم المؤسسة، على أن يتم تسجيل الحساب بهذه الخطوات: