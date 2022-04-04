نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل بالسعودية في المقال التالي
التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل، حيث يرغب صاحب العمل في الحصول على الخدمات التأمينية المتنوعة والتعرف عليها، حيث تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات للأفراد من أصحاب العمل، وتسمح المؤسسة لهم بتسجيل المنشآت الخاصة بهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على العديد من الخدمات التأمينية وإنهاء عدد كبير من التعاملات المختلفة، وحتي يستطيع أي صاحب عمل أن يستفيد من أي خدمة إلكترونية تقدمها مؤسسة التأمينات لهم، فيجب عليهم القيام بتسجيل دخول منصة التأمينات من أجل تفعيل الخدمات بشكل أونلاين سريع، لذا سوف نوفر لكم رابط التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل.
التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل
يستطيع أصحاب العمل في المملكة القيام بتسجيل أنفسهم والمنشآت التابعة لهم وتسجيل الموظفين والعاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال تسجيل صاحب العمل لمنصة التأمينات بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى منصة التأمينات الاجتماعية: تسجيل دخول.
- يجب أن يتم تحديد نوع المستفيد وهو (صاحب عمل).
- النقر على تسجيل دخول المنصة.
- يجب أن يتم إدخال رمز المستخدم في المكان الخاص به.
- إدخال كلمة السر في المكان المحدد لذلك.
- النقر على دخول، وبذلك يمكن أن يتم الاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها التأمينات بطريقة أون لاين بواسطة صفحتها الرسمية لجميع أصخاب الأعمال في المملكة العربية السعودية.
كيف يسجل صاحب العمل في التأمينات أونلاين؟
يرغب الكثير من أصحاب العمل في تسجيل حساب جديد في تسجيل حساب جديد في التأمينات أون لاين من أجل الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها لهم المؤسسة، على أن يتم تسجيل الحساب بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى منصة التأمينات أونلاين.
- يجب تحديد نوع التسجيل وهو صاحب عمل.
- إدراج رقم الاشتراك الخاص بالمنشأة.
- ثم النقر على تبويب التالي.
- تطلب المنصة إدراج رقم بطاقة الأحوال المدنية في حالة إذا كان الشخص المشرف هو صاحب المنشأة أو تسجيل رقم الاشتراك إذا كان المشرف أحد موظفي المنشأة.
- يجب تسجيل رقم الجوال وتسجيل البريد الإلكتروني.
- النقر على تبويب الموافقة على شروط الاتفاقية التي تخص التسجيل في المنصة.
- الضغط على التالي ثم تأكيد جميع البيانات والمعلومات التي تم تسجيلها.
- ثم النقر على تبويب حفظ المعلومات.
- سوف تقوم المنصة بإظهار نموذج طلب التسجيل ويتوفر أن يتم طباعته النموذج بشكل إلكتروني أيضاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.