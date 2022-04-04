نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين من بنك الراجحي قرض من القروض ألتي يقدمها بنك الراجحي لعملائها غير الخدمات الكثير لكافة فئات المجتمع وللجميع المهن بالمملكة،ويعد قرض بنك الراجحي من القروض الهامة التي سهلت على المتقاعد حصوله على قرض ضمانته سهلة وكذلك فترة السداد مريحة حيث لايعد التقاعد مشكلة تواجه أي مواطن بالمملكة عن التقديم على قرض،كما أن بنك الراجحي يقدم العديد من القوض المختلفة ويقدم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد،ويعد بنك الراجحي من اكبر واهم مصارف المملكة العربية السعودية لكثرة فروعه المنتشرة بأنحاء السعودية والبلاد العربية.

كما أن بنك الرجحى يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملته البنكية وقد حصل البنك على العديد من والجوائز المهمة، كما يجب أن يكون هذا الشخص قضي أكثر من 60 شهر في العمل ما يعادل 120 شهر تقريبا هو الوقت المحدد في المملكة ويجب أن يكون أتم الستين عام وفي حالة وصول الشخص إلى عام و60 يتم التقاعد على الفور وقد يحدث التقاعد قبل هذا السن في بعض الظروف الطارئة التي تكون رغم إرادة الإنسان مثل تعرضه إلى أصابة صحيه أو أعاقة ويمكن معرفة شروط قروض المتقاعدين من بنك التسليف .

هناك مجموعة من مكاتب السداد المنتشرة بكافة أنحاء المملكة التي تقدم خدمة سداد القروض للمتقاعدين بتكاليف اقتصادية، وإنجاز سريع بمعاملات إسلامية، مكتب الرياض، هو أحد أشهر المكاتب المختصة بسداد كافة الالتزامات والمديونيات وإزالة التعثرات البنكية المالية والبنكية، لدى مصرف الراجحي وإنماء، و مؤسسة سداد القروض، والتي تقوم بسداد المتعثرات، وتسديد القروض في مختلف بنوك المملكة.

شروط قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

لا يتجاوز عمر المتقاعد عن 70 عام عن سداد اخر دفعة للبنك. سداد قسط شهري 900 ريال سعودي. أن تكون مدة تمويل 60 شهر. الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي. تكلفة تمويل 12% . متوافقة مع أحكام الشريعة. أهلية كاملة للمتقاعد.

مميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

لا توجد الرسوم للتكافل. ربح سنوي يبدأ من 3.68%. ألا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال سعودي. متوافقة مع أحكام الشريعة.

الأوراق المطلوبة لقروض المتقاعدين

تعبئة النموذج للطلب الخاص بتمويلك الشخصي. صورة الهوية الوطنية. شهادة تقاعد من مؤسسة عامة للتقاعد لموظفي قطاع وتأمينات اجتماعية لموظفي قطاع خاص. يشترط أن لايقل الراتب الشهري عن 1900 ريال ليحق الحصول على التمويل. كما يشترط الأهلية الكاملة للمتقاعد. رسوم السداد المبكر 3 شهور. فترة سداد التمويل إلى 60 شهر. يشترط تحويل راتب العميل لكي يتم تقديم الطلب. لأتوحد رسوم تكافل.

رسوم طلب قروض للمتقاعدين.

معدل النسبة السنوي 8.72%.

رسوم تحويل الأسهم للتداول 70 ريال سعودي.

الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي.

سداد قسط شهري 900 ريال سعودي.

أنواع قروض بنك الراجحي

قروض المنازل في حالة بناء منزل أو شراؤه يمكن للبنك الراجحي تمويلك بقرض يعتمد على راتبك الشهرى ومدة السداد. قروض شخصية ويكون قرض شخصي لتجديد منزل أو فتح مشروع ويمول البنك اعتمادا على الدخل الشهرى وتحديد الدفعات وقيمة الفائدة. قروض الإسكان المدعومة يعد القرض الإسكاني المدعوم من معاشات تقاعدية شكلًا بديلًا من أشكال التمويل الإسكاني. قروض سيارات ويكون التمويل للشراء سيارة جديد ويمولك البنك على فترة سداد 5 سنوات. القروض للزواج وتكون لتمويل مشروع الزواج وعد القلق في عدم أتمامة ويجب سداد الأقساط وعدم تراكمها.

تقوم مكاتب السداد في المملكة بتقديم خدمة سداد القروض، للمتقاعدين بتماليف اقتصادية وإنجاز سريع في 24 ساعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبكل مصداقية وأمان، استخراج قرض جديد من نفس البنك وعلى أقساط ثابتة وحسب النسبة الجديدة.خبرة طويلة في مجال سداد القروض و سداد مديونية و رفع تعثرات للمتقاعدين والموظفين بأنواعها لعملاء جميع البنوك.

كما أن مصرف الراجحي يسعى لتقديم الحلول الأكثر فعالي التي تناسب أسلوب حياة المقترض لذلك يقدم نموذج التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لتلبية الاحتياجات المالية الخاصة بالمتقاعد على اعتباره مشروع تجاري ناجح جدا للتعامل مع مختلف النفقات التي يحتاجها ولمختلف الاحتياجات.

ويقوم مكاتب السداد في المملكة بتقديم خدمة سداد القروض، للمتقاعدين بتكاليف اقتصادية وإنجاز سريع في 24 ساعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبكل مصداقية وأمان، وتشترط الأهلية الكاملة للمتقاعد ويمكن سداد القرض قبل ميعاده ب3 شهور كما أن رسوم السداد تحسب على الفائدة المتناقصة، من خلال سعي مصرف الراجحي المستمر لتطوير و تحسين خدماته المقدمة لعملائه. تم طرح منتج التمويل الشخصي المطور عن طريق السلع بالإضافة لمنتج التمويل عبر الأسهم القائم ، وبذلك سوف يكون باستطاعة عملاء المصرف التقدم بطلب التمويل , والتنفيذ من الساعة 9 صباحاً و حتى 10 ليلاً، وفي مصرف الراجحي ندرك أن الاحتياجات المصرفية اليومية لعملائنا تختلف حسب المتطلبات الخاصة بكل عميل

ويوجد أيضا قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من الراجحي وشروطه، وينجذب له المتقاعدين من حيث حسن التعامل ومريح وسهل الإجراءات ويمكن إنجاز هذه المعاملات عن طريق تطبيقات يمكن تنزيلها على الجوال والتواصل مع المصرف إلكترونياً.

والجدير بالذكر أن قروض المتقاعدين حلت كثير من مشاكل أصحاب المعاشات عند رغبتهم في اخذ قرض من البنك لشراء منزل أو تمويل مشروع فيقدم بنك الراجحي حلول تمويلية بسداد مريح مع تحويل مرتب أو بدونه وذلك لخدمة جميع المواطنين باختلاف فئاتهم بالمملك،كما انه يتم تسديد أموال القرض في هذه الحالة من نسبة أرباح مشروع شارك البنك بتمويله ووضعت نسبة من الأرباح له أو بعض المنتجات ملكا للبنك ومثال على ذلك يقوم البنك بتمويل بناء عمارة ويمتلك عدد من شققها أو يأخذ نسبة أرباح من الشركة ويكون الحساب وفقا للاتفاق بين الطرفين.، كما أن بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الهامة للمتقاعدين وغيرهم من العملاء الكترونيا لسهولة التعامل وإنهاء الإجراءات دون الذهاب إلى المكاتب وقد أتاح بنك الراجحي تحديث بيانات الهوية بنك الراجحي عن طريق الأنترنت والهاتف والفروع وغيرها الكثير من خدماته للعملاء.