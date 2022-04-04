نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف: المشاريع التي يشملها دعم ريف وشروط التسجيل فى برنامج ريف 2022 في المقال التالي

المشاريع التي يشملها دعم ريف وطريقة التسجيل فى دعم ريف 2022 للمواطنين السعوديين بعد النجاح الكبير للبرنامج الذى تم اطلاقة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والمخصص لدعم المزارعين واسرهم والتي تندرج فى فئة الاسر الريفية المنتجة حيث يتم منحهم دعم مالي شهري يصل الى نسبة 10% من رأس مال المشاريع التي يشملها دعم ريف حيث لا يجب ان يزيد الدعم المقدم للمستفيد عن خمسة واربعون الف ريال فى العام الواحد وهناك شروط برنامج ريف وخطوات التسجيل فى دعم ريف يجب استيفائها للحصول على دعم برنامج ريف 2022. الهدف من برنامج ريف أولا يعمل برنامج ريف على تحسين القطاع الزراعي فى الريف السعودي.

أيضا يعمل على رفع مستوى معيشة المزارعين الصغار.

ثم يزيد من الكفاءة الإنتاجية الزراعية.

تحقيق الامن الغذائي وتطوير مداخل الاسر المنتجة.

كذلك العمل على توفير فرص عمل جديدة فى القطاع الزراعي. المشاريع التي يشملها دعم ريف 2022 أولا منتجات الالبان ومشتقاتها.

ثم صناعة الخيوط من الصوف.

أيضا السدو.

وبعد ذلك مشاريع الصناعات المنتجة من الجلود المحلية.

كذلك مشاريع الثروة السمكية.

ثم مشاريع المربيات.

أيضا منتجي الخل.

بالإضافة الى زيت التين الشوكي.

وكذلك تجفيف الفواكه.

وهناك الحيازة الصغيرة والمتوسطة.

منتجات النحل والعسل.

كذلك منتجي البن العربي.

أيضا مشاريع الورد والمحاصيل البعلية.

وأخيرا صغار مربي الماشية. شروط برنامج دعم ريف 1443 أولا يجب ان يكون المتقدم للحصول على دعم ريف مواطن سعودي الجنسية او يكون حامل لبطاقة التنقل.

كذلك يشترط على الشخص ان يمتهن احد المهن الزراعية بشكل رسمي ويقوم بمباشرة العمل بنفسة.

أيضا يجب ان يكون من سكان المناطق الإدارية التي يشملها برنامج ريف.

يجب عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة فى القطاع العام او القطاع الخاص.

ثم لا يجب ان يزيد عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماً.

أيضا لا يجب ان يزيد دخل المواطن عن الحد المانع فى برنامج ريف المقدر بمبلغ ستة الاف ريال شهرياً.

كذلك يجب عدم تجاوز مجموع برامج الدعم المالي المباشر للمستفيد عن ثلاثة برامج.

ولا يتجاوز مبلغ الدعم لكل البرامج عن مبلغ أربعة وخمسون الف ريال سنوياً.

أيضا يجب تقديم مستند رسمي لمزاولة المهنة فى المشاريع التي يشملها دعم ريف.

ثم يشترط الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية فى برنامج ريف.

يجب تقديم وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وطريقة استخرجها.

كذلك يجب تقديم حساب بنكي نشط اثناء التسجيل فى ريف 1443.

يتم التسجيل فى رابط منصة ريف الالكترونية ورفع الطلب بعد استيفاء شروط الحصول على دعم ريف. عمر شويل - جدة برنامج ريف: المشاريع التي يشملها دعم ريف وشروط التسجيل فى برنامج ريف 2022 - ثقفني

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