نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض المتقاعدين من بنك التسليف فى المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قروض المتقاعدين تعد قروض المتقاعدين من بنك التسليف يشغل شريحة كبيرة بالمملكة للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل من الرجال والنساء حيث يقوموا بالتقديم على قروض من بنك التسليف لمواجهة أعباء المعيشة والبدء في مشاريع ربحية للحصول على دخل ثابت ،كما أن هذه القروض تسدد على العديد من السنوات ويوجد بعض القروض بدون فوائد لمراعاة المتقاعدين نظرا لحالتهم الصحية الغير قادرة على العمل الشاق، كما أن قروض بنك التسليف تعد متاحة لا اغلب فئات المجتمع السعودي من الرجال من متقاعد حكومي ومتقاعد تأمينات ومن النساء متقاعدة حكومي ومتقاعدة تأمينات أو ربة منزل وذلك للنهوض بحياتهم وتحقيق معيشة كريمة.

ويعد بنك التسليف من أوائل البنوك التي داعمه فكرة القروض للمتقاعدين بشروط مريحة ومناسبة لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية ، ويوجد أيضا قروض اخرى التي اصدر بنك التسليف بشروط واوراق لقبول القرض كقرض الأسرة أو الزواج أو الترميم، وقام بنك التسليف والادخار تكليف موظفين للعمل بإنجاز معاملات قوائم الانتظار وإنهاء صرف القروض الاجتماعية خلال شهرين وقبل بدء العام الهجري الجديد فيما ألغى البنك شرط الكفيل للمتقاعدين للاقتراض لمن يزيد راتبه عن 2300 ريال ما يسهل عمليات الاقتراض ويزيل الصعوبات التي تواجه كبار السن في إجراءات الاقتراض من البنك في حين لاتزال محاولات البنك التنسيق مع المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية لإلغاء الكفيل في مقترضي القطاع الخاص.

يتمكن العميل التقدم بطلب استعادة المبالغ الزائدة الخاصة بسداد مبلغ القرض الذي تم التقدم له، ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبنك وإجراء بعض الخطوات وإدخال البيانات الخاصة بالعميل. إذ يتطلب التسجيل في الخدمة إدخال رقم الهوية الوطنية وبعض البيانات الشخصية الأخرى، يحرص البنك السعودي للتسليف والادخار دائمًا على تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين بطريقة إلكترونية، تم تحديد نسبة تحمل الالتزامات الشهرية الحد الأقصى للالتزامات الائتمانية الشهرية الخاصة بالتمويل الاستهلاكي 33.33% من إجمالي راتب العميل، و 25% للمتقاعد. ولا يجب أن يتجاوز إجمالي الالتزامات الشهرية 45% من دخله الشهري باستثناء التزامات التمويل العقاري

شروط قروض المتقاعدين من بنك التسليف

يصرف بنك التسليف العديد من القروض للمتقاعدين والتي قد تصل قيمتها إلى ستين ألف ريال سعودي والهدف من تلك المبادرة هو مساعدة المتقاعدين في تحقيق حياة كريمة في ظل الركود الاقتصادي والمشاكل المادية التي يعانون منها، الأمر الذي يساعدهم في إنشاء المشاريع التجارية التي تحقق لهم أرباح مضمونة، وتوفر لهم كافة الاحتياجات الأساسية ويتيح البنك استخدام أداة تفاعلية تمكنك من تحديد التمويل المناسب للمتقاعد، وقد كان بنك التسليف من أوائل البنوك التي دعمت تلك المبادرة وذلك وفقل للشروط يجب توافرها:

أن يكون المتقاعد حاصل على الجنسية السعودية.

لا يتم قبول المتقاعدين المدينين بقروض لبنوك أخرى.

أن يكون المتقاعد منتظم في سداد قيمة الأقساط دون تأخير.

في حالة الحصول على قرض للترميم، أو قرض الأسرة، يجب توافر الشروط الخاصة بهم.

توافر المستندات المطلوبة لتقديم على القرض.

شروط قروض المتقاعدين للرجال من بنك التسليف

أن يكون نموذج تسليم البريد موقعا من المتقاعد مع ختم موظف البريد. يتم تقديم صورة الهوية الوطنية لصاحب الطلب، بالإضافة إلى صورة سجل الأسرة. تقديم تفاصيل الراتب للمتقاعد ويكون موثق من المؤسسة العامة للتقاعد. ختم الورق من البنك مع تقديم رقم حساب الأبيان. يشترط تقديم نموذج تفويض وإقرار للمتقاعد رقم (106). تقديم وثيقة باخر ثلاث رواتب للمتقاعد ومختومة من البنك. في حالة وجود أبناء فيجب تقديم تصريح بياناتي للأبناء الذكور من سن 18 عام وحتى 24عام وتصريح بياناتي للإناث من سن18عام فأكثر.

شروط قروض المتقاعدين للنساء من بنك التسليف

أن يكون نموذج تسليم البريد موقعا من المتقاعد مع ختم موظف البريد. تقديم تفاصيل الراتب للمتقاعد ويكون موثق من المؤسسة العامة للتقاعد. يتم تقديم صورة الهوية الوطنية لصاحب الطلب، بالإضافة إلى صورة سجل الأسرة. ختم الورق من البنك مع تقديم رقم حساب الأبيان. يشترط تقديم نموذج تفويض وإقرار للمتقاعد رقم (106). تقديم بيان باخر ثلاث رواتب للمتقاعد ويختم البيان من البنك. في حالة وجود أبناء فيجب تقديم تصريح بياناتي للأبناء الذكور من سن 18 عام وحتى 24عام وتصريح بياناتي للإناث من سن18عام فأكثر. إذا كانت المتقاعدة أرملة أو مطلقة فيجب تقديم سجل الأسرة وأن يتم إضافة الأبناء في هذا السجل مع إضافة شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء المعالين. وإذا كانت المتقاعدة امرأة مهجورة فيتم تقديم إقرار ذوي العصبة وأن يكون الإقرار مصدقاً من أحد فروع بنك التنمية الاجتماعي.

شروط بنك التسليف

يذكر أن عدد المستفيدين المتقاعدين من تمويل البنك الاجتماعي تاريخياً أكثر من 165 ألف مستفيد بإجمالي تمويل تجاوز 8.5 مليارات ريال، وتجاوباً مع المتغيرات في ظل تفشي جائحة كورونا اعتمد بنك التنمية الاجتماعية مضاعفة مخصص التمويل الاجتماعي بإجمالي مبلغ 4 مليارات ريال بما يخدم غايات الحماية والاكتفاء للمواطنين ، وذلك تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين :

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية. يجب لا يقل عمرة عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما. تقديم مشروع لا تزيد تكلفته عن 8مليون ريال. يجب انتظام صاحب الطلب في السداد. ليس لديه أي مديونات لبنوك أخرى. من الممكن لصاحب الطلب الحصول على قرض عائلي. التفرغ التام للصاحب الطلب. لا يزيد الدخل الشهرى للمتقدم عن 2000 ريال سعودي أن يتقدم صاحب الطلب بمشروع جديد يساعد على تقدم الاقتصاد.

شروط بنك التسليف الجديدة للزواج

يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية عربية لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يكون الزواج للمرة الأولى، وغيرها من شروط قرض الزواج وطريقة التقديم عليه.

شروط قرض الأسرة

يشترط ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي.

يدخل الابن أو البنت ضمن أفراد الأسرة حتى يبلغ عمره 24 مالم يكون موظف أو متزوج.

مؤسسة التقاعد تعريف الراتب

يتم النقر على الخدمة المطلوبة. يتم كتابة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة. قم بإدخال رمز التحقق المرئي التي يتم إشعارك برسالة إلى الهاتف المحمول . يتم إستعراض بيانات الراتب . بعد ذلك الضغط على زر عرض خطاب المعاش لمعاينة تعريف المعاش

والجدير بالذكر انه يمكن لجميع المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم التقاعدي عشرة آلاف ريال إلى الاستفادة من القروض الاجتماعية التي يقدمها البنك، وأيضا يقدم البنك قروض التقاعدي ويُقبل شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة على التعامل معه وذلك للاستفادة من الخدمات العالية الجودة التي يقدمها للعملاء، وما يميزه هو أنه يقوم بتوفير قروض التمويل الشخصي للمتقاعدين والتي يمكن سدادها على فترة تصل إلى خمسة سنوات من تاريخ الحصول على القرض ويتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

فلا يقوم بإضافة الأرباح والفوائد على القروض التي يقدمها للعملاء، وغير ذلك يقدم البنك قروض لجميع الفئات كشروط بنك التسليف للمطلقات وطريقة الاستعلام عن قرض من بنك التسليف والأرمل وغيرها لمساندتهم ماديا في مواجهه ظروف الحياه، إذا كان العميل يعمل لدى إحدى القطاعات العامة؛ يقوم بتقديم المستندات التي تثبت راتبه قبل التقاعد، وإذا كان يعمل في قطاع خاص يقدم مستندات يحصل عليها من التأمينات الاجتماعية الخاصة به. إذا كان العميل برغب في تحويل القرض إلى إحدى البنوك الأخرى، يجب عليه أن يقوم بتقديم كشف لحسابه يوضح فيه راتبه لآخر ثلاث شهور، يقوم بكتابة الأوراق الخاصة بطلب الحصول على قرض من بنك السعودية للاستثمار، ويتوجه بها إلى إحدى ممثلي خدمة العملاء،يمكن أن يحصل العميل على القرض في نفس اليوم الذي قام بتقديم الطلب فيه؛ وذلك إذا قام بتقديم كافة الأوراق المطلوبة في نفس اليوم.