عاجل- إجراء روسى جديد ردا على العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكر الكرملين - فى بيان اليوم - أن هذا المرسوم يأتى ردا على الإجراءات غير الودية لدول الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأجنبية، التى فرضت عقوبات على روسيا.

وأشار إلى أن المرسوم يمس الدول ومواطنيها والأشخاص عديمى الجنسية المقيمين بشكل دائم أو المقيمين بشكل مؤقت فى روسيا وحاملى وثائق السفر الصادرة عن هذه الدول الأجنبية أو الاتحاد الأوروبى ومواطنيه وكياناته القانونية، مؤكدا أن الأحكام الواردة فى المرسوم الرئاسى تمس على وجه الخصوص أعضاء الوفود الرسمية لدول الاتحاد الأوروبى والصحفيين.