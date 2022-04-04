مصرفى ألمانى يحذر من مخاطر التضخم بعد التخلى عن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأشار سوينج خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إلى أن البنوك فى ألمانيا باتت تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألمانى إلى حوالى 2% بنهاية العام الحالى.

وكانت مؤسسات اقتصادية ألمانية رائدة خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى النصف تقريبًا فى عام 2022، بسبب الوضع فى أوكرانيا، وسط توقعات بنموه الآن بنسبة 2.1% بدلا من 4% المتوقعة.

وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، قال المصرفى الألمانى: "الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعى الروسى، فى هذه الحالة سيكون الركود الكبير فى ألمانيا حتميًا تقريبًا"، مضيفًا أنه فى هذه الحالة ستكون إجراءات دعم الدولة للشركات الألمانية أمرًا ملحًا ومسألة حادة.

كما دعا سوينج البنك المركزى الأوروبى مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التضخم، إذ تشير إحصائيات مكتب الإحصاء الفيدرالى الألمانى إلى تسارع التضخم السنوى فى البلاد، وفقا للتقديرات الأولية، الآن إلى 7.3% من 5.1% فى الشهر السابق.

وكانت الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا بعدما بدأت فى 24 فبراير الماضى، عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، ومنذ ذلك الوقت يطلق المسؤولون الغربيون تصريحات حول التخلى عن النفط والغاز الروسيين.