بريطانيا: سندعو الحلفاء لفرض عقوبات أقسى على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت تروس، حسبما أوردت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، أن "الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لا يزال عليه إظهار جديته بشأن الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن "النهج الصارم مطلوب من المملكة المتحدة وحلفائها لتقوية موقف أوكرانيا فى المفاوضات". وتابعت: "سنفعل المزيد لتكثيف الضغط على روسيا وسنستمر فى الضغط على الآخرين للقيام بالمزيد أيضا".

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