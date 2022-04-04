الاتحاد الأوروبى يناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا عاجلاً

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مسؤول الشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، فى بيان اليوم الإثنين، إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظاعات التى أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها فى عدة مدن أوكرانية كانت محتلة، وباتت الآن محررة".
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت فى وقت سابق، أن سفراء الاتحاد الأوروبى يعتزمون مناقشة مسألة فرض عقوبات إضافية ضد روسيا على خلفية تفاقم الوضع فى أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسى، أن الإجراءات قد تشمل عقوبات فردية إضافية، وفرض حظر على استخدام موانئ الاتحاد الأوروبى، وقيود تصدير جديدة، وحظرًا على إمدادات الطاقة، بما فى ذلك الفحم أو النفط أو الغاز.
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