نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التداول في شهر رمضان 2022 ورابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم جميع المستثمرين في المملكة العربية السعودية في التعرف على مواعيد التداول في شهر رمضان 2022 رغبةً في معرفة أوقات بدأها في رمضان، فسوق الاسهم هو أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم العربي بأكمله، وتم تأسيسه عام 2007 في الرياض، كما يُعد المركز الثالث في الاسواق الناشئة، لذا الكثيرين يودون التعرف على مواعيد الدوام الخاصة به في شهر رمضان وسوف نوضح كافة تلك المواعيد خلال مقالنا هذا.

مواعيد التداول في شهر رمضان 2022

أن المواعيد المُقرر للتداول في شهر رمضان جاءت على النحو التالي من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك الأمر، ولكن يجب أن ننوه إلى أن أيام العمل هي خمسة أيام فقط من كل أسبوع ويومي الجمعة والسبت إجازة إلى جانب العُطلات الرسمية الخاصة بالأعياد وغيرها:

يتم فتح السوق الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

الجلسة ما بعد التداول تبدأ في تمام الساعة 3 ظهرًا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

فتح سوف الصكوك والسندات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة ظهرًا.

أما يبدأ فتح سوق المشتقات المالية في تمام الساعة 9:30 صباحًا وحتى 3:30 ظهرًا.

جلية ما بعد التداول تستمر من الساعة 3:30 ظهرًا وحتى الساعة الرابعة.

أوقات الدوام في رمضان

الجهات المختصة بتحديد أوقات الدوام خلال شهر رمضان حددت المواعيد الخاصة بفتح الأسواق وغلقها الخاصة بسوق الأسهم السعودي، وجاءت تلك المواعيد على النحو التالي في الجدول:

إجازة عيط الفطر في تداول

سوق الأوراق المالية السعودي أعلن عن الإجازة الخاصة به والتي ستبدأ يوم 28 أبريل وتستمر حتى 8 مايو يوم الأحد، ونوه إلى أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا ويغلق الساعة 10 صباحًا، ولكن يظل السوق قيد التداول والمعاملات حتى الساعة الثالثة مساءً.

رابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم

يُمكنك الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية عن طريق التوجه مباشرة إلى رابط الاستعلام واتباع الخطوات والتعليمات لكي تتمكن من التعرف على كافة الإجازات الرسمية والأسبوعية أيضًا، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على كافة التفاصيل التي تخص مواعيد التداول وغيرها من الأمور عبر هذا الرابط.