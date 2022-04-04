نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علم السعودية الجديد والقديم 2022 صور العلم السعودي عبر التاريخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال هذه الفترة يكون قرار تغيير نظام الشعار والعلم والنشيد الوطني في السعودية هو الأمر الذي يشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ولذلك سوف نقدم إليكم في موقع ثقفني جميع تفاصيل هذا القرار وسبب حدوث تغييرات في العلم الوطني.

علم السعودية الجديد

إن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية قام بالموافقة في تاريخ 31 من يناير 2022 والذي يوافق هجرياً 28 من جمادى الآخر 1443 على تغيير العلم الوطني في المملكة وكانت الموافقة بأغلبية الأصوات، حيث طرح العضو سعد العتيبي هذا الأمر على مجلس الشورى وقد قامت المصادر الإعلامية في السعودية، بالتوضيح أن الفكرة من تغيير نظام العلم جاءت ضمن مواكبة حركة التغيير الكبيرة التي تشهدها السعودية خلال الفترة الأخيرة.

صور العلم السعودي الحالي

إن العلم في المملكة العربية السعودية يكون لونه أخضر في الوسط عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله باللون الأبيض تحتها صورة سيف مسلول الذي يدل على العدل والقوى، وقد استخدم هذا العلم عبر العصور تعبيراً عن العزة والقوة والكرامة وجاهزية المملكة للدفاع عن الأعداء، وهذه صور علم السعودية الحالي.

علم السعودية عبر التاريخ

حدثت تغيرات كثيرة على علم المملكة العربية السعودية عبر التاريخ منذ أن تأسست في منتصف القرن 12 هجرياً، حيث أنه مر بالكثير من المراحل من خلال المؤسسات الرسمية خلال عهد الملك عبد العزيز، كما جاء في مصادر متعددة أن الرؤية الخاصة بالدولة السعودية الأولى كان لونها أخضر مكتوب عليها عبارة لا اله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الراية استخدمت في الدولة السعودية الثانية وكان التغيرات العلم كالآتي في عهد الملك عبد العزيز:

أوجد مجموعة من الصور تعود لسنة 1329/ 1911 يظهر خلالها العلم بلون أخضر، وسيف مسلول مكتوب تحته عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

أما في حفل البيعة الذي تم بمكة المكرمة خلال عام 1344 /1926 قام الملك عبد العزيز بإصدار أمر، يفيد تشكيل هيئة مكونة من مندوبين ومستشارين أسندت إليها مهام متعددة من ضمنها شكل العلم.

صدرت موافقة من خلال الملك عبد العزيز خلال عام 1355 هجرياً على ما قدمه وزير الخارجية فيما يخص تحديد مقاسات العلم الوطني، حيث جاءت المقاسات بعرض 100 سم وبطول 150 سم.

وخلال سنة 1356 هجرياً صدر قرار من خلال مجلس الشورى في السعودية، بشأن تخصيص علم جلالة الملك، وعلم خاص بالجيش والطيران، وعلم للبحرية، وعلم يخص ولى العهد.