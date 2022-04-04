نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بداية السنة الدراسية 1444 وفقًا لقرارات وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى بداية السنة الدراسية 1444 من أكثر الأسئلة الشائعة في المملكة العربية السعودية من قبل الطلاب وأولياء الأمور رغبةً في التعرف على الخطة الدراسية التي تُحددها وزارة التعليم السعودي، فهي تعمل على استمرارية العملية التعليمية دون توقف أو انقطاع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص مواعيد الدراسة والإجازات ايضًا.

متى بداية السنة الدراسية 1444

لم تُحدد وزارة التعليم السعودي مواعيد بدء الدراسة لعام 1444 حتى وقتنا هذا، ولكن من المتوقع أن يتم التحديد والإعلان الرسمي قريبًا من قبلها، وبناءً على تحديد بداية الدراسة للعام القادم سيتم تحديد مدة الإجازة الصيفية للطلاب التي ينتظرها جميع الطلاب بفارغ الصبر، فالكثير من الطلاب في الوقت الحالي يرغبون في معرفة مدة الإجازة الصيفية وفي حال إعلان وزارة التعليم السعودي سوف نوفيكم بالخبر به مباشرةً.

التقويم الدراسي 1444

وزارة التعليم السعودي لم تضع التقويم الدراسي 1444 حتى وقتنا هذا نظرًا لأن الطلاب مازالوا مستمرين في دراسة العام الجاري، ولكن من المتوقع الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعام المقبل وأيضًا يرغب الطلاب في التعرف على الدراسة في العام الجديد ستكون ثلاث فصول أم فصلين إلى جانب باقي التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

موعد إجازة رمضان للطلاب

أن الموعد المُقرر لإجازة عيد الفطر للطلاب في رمضان فستبدأ يوم 24 رمضان والتي تظل حتى 7 شوال لكي يستكملون الدراسة مرة أخرى للانتهاء من المقررات الدراسية الخاصة بالترم الثالث، فوزارة التعليم السعودي تعمل على توفير كافة الأمور المتعلقة الخاصة بالدراسة لكي يستمر العام الدراسي 1443 للانتهاء من كافة المقررات التي تم وضعها من قبلها بالتزامن مع بدء العام في أغسطس الماضي.

اجازة نهاية العام الدراسي 1443

أن إجازة نهاية العام الدراسي الجاري سيكون في 1 ذو الحجة القادم الموافق بالتاريخ الميلادي 30 يونيو لعام 2022، وبذلك يكون الطلاب خضعوا لدراسة الثلاث فصول الدراسية إلى جانب الإجازات المطولة والرسمية، حيث شمل الفصل الأول والثالث على إجازتين مطولتين أما الترم الثاني حصلوا على ثلاث إجازات مطولة، إلى جانب إجازة عيد الفطر في الترم الثالث والتي تبدأ من 24 رمضان وتستمر حتى 7 شوال ولمدة 13 يوم.