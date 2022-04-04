نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2022 بالأسم والرقم الامتحاني epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الموازي 2022 رابط الاستعلام عن نتائج الموازي من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عليها خلال هذه الفتره، حيث وزارة التربيه والتعليم العراقية أعلنت أنه يتم اعتماد نتائج الموازي في الفترة الحالية هي تم تحديد الحالات التي تم قبولها في الكليات او الرفض، فإن عدد الطلاب والطالبات النحو 22000 في الجامعات العراقية أكدت الوزارة أن نتائج القبول المركزي في الوقت الحالي لجميع المحافظات في العراق وسوف نوضح كيفية الاستعلام عنها وشروط القبول من خلال الفقرة التالية من خلال موقع ثقفني.

نتائج القبول الموازي 2022

يتم الاستعلام عن نتائج قبول الموازي في العراق الالكترونية من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أن ذلك يوفر كثير على الطلاب وأولياء الأمور ويمكنهم من معرفة النتائج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، كما أنه يخفف عمليات الزحام في المدارس الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد من خلال الخطوات التاليه

الضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار الاستعلام عن نتائج قبول الموازي.

كتابة اسم الطالب من الرقم الامتحاني بشكل صحيح.

كتابة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

ثم الضغط على كلمة استعلام في نهاية الصفحة

سوف تظهر النتائج في ملفات pdf يمكن على الطالب أن يحملها بعد معرفة نتائج.

بهذه الخطوات يستطيع جميع الطلاب والطالبات معرفة نتائج الموازي والاستعلام عنها بسهولة.

شروط القبول الموازي في العراق

حددت وزارة التربية والتعليم في العراق عن عدة شروط يجب أن تتوفر في الطالب لكي يتم القبول في الموازي ومن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يحصل الطالب على معدله التراكمي لا يقل عن ثلاثة وما فوق من الحد الادنى، وذلك حتى يتم القبول في كليات المجموعة الطبية.

و يجب أن يحصل الطالب على أربع الدرجات في الإجمالي والمتوسط من الحد الأدنى يتم القبول في جامعات الهندس

يجب أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن خمس درجات في حد ادني لدي يلتحق الطالب كليات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية

باقي الكليات والمعاهد العراقية لا يقل المعدل فيها على خمس كحد ادنى.

بهذه الخطوات يستطيع جميع الطلاب والطالبات معرفة نتائج الموازي والاستعلام عنها بسهولة.