رَقَم الهلال الأحمر السعودي وطرق التواصل السريعة

رَقَم الهلال الأحمر، حيث تعد هيئة الهلال الأحمر في المملكة العربية السُّعُودية من الهيئات العاملة في المملكة على خدمة عدد كبير من مواطني ووافدي وسكان المملكة، حيث توفر الهيئة خدمة الإبلاغ عن أية حالات صحية أو أي حالات إنسانية داخل حدود أراضي المملكة، لذا يبحث بعض المواطنين عن الرَّقَم الخاص بالاتصال بالهلال الأحمر من أجل الحالات الخاصة بهم ومساعدتهم من جانب مختصي الهلال الأحمر الذين يمتلكون خبرات كبيرة في الجانب الصحي، كما توفر هيئة الهلال الأحمر إمكانية التواصل معها إلكترونيا من أجل تقديم الاقتراحات والاستفسارات المختلفة والتي تخص كل فرد في المملكة، لذا سوف نوضح لكم طريقة التواصل مع الهيئة وتوضيح رَقَم الهلال الأحمر.

التواصل مع الهلال الأحمر إلكترونيا

هيئة الهلال الأحمر بالسعودية قد وفرت رابط دخول إلكتروني خاص بخدمة المواطنين والوافدين وسكان المملكة العربية السُّعُودية، حيث يتم السماح لهم بتقديم أية استفسارات أو أي مقترحات متعلقة بهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الإلكتروني الخاصة بالهيئة/ الهلال الأحمر.

النقر على تبويب الرئيسية ثم تحديد الاختيار على تبويب اتصل بنا ثم تحديد الاستفسارات والمقترحات.

يجب تسجيل الاسم الشخصي للمواطن.

تسجيل عنوان البريد الإلكتروني ورقم التواصل (الجوال).

ثم النقر على تحديد الغرض من التواصل.

رفع أي مرفقات تخص الاستفسار الذي يتم التقدم إليه.

ثم كتابة محتوي الرسالة التي يرغب بها الشخص سواء كانت شكوي أو مقترح أو أي غرض آخر.

ثم إدخال الرمز المرئي الموضح في الصورة في المكان المحدد له.

ثم النقر على إرسال.

أرقام التواصل مع الهلال الأحمر السعودي

وفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي أرقام خاصة بها يمكن الاتصال عليها في أي وقت يرغب به كل مواطن، وتهدف الهيئة من توفير هذه الأرقام هو سرعة التواصل مع أي مواطن يحتاج إلى مساعدة من ضمن اختصاصات هيئة الهلال، وهذه هي أرقام الهلال الأحمر في السُّعُودية: