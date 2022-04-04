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عمر شويل - جدة رقم مؤسسة الوليد للإنسانية وتعرف على طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للمساعدة. حيث إنه هناك العديد من المنصات وكذلك المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم للمواطنين المساعدة داخل المملكة العربية السعودية. كما إن الحكومة السعودية تكثف دائماً خدماتها في سبيل توفير المساعدات المالية للمواطن السعودي. لكي تصل الحكومة بالمواطن السعودى إلى حياة إجتماعية ومادية كريمة وكذلك مساعدة أصحاب الدخل المحدود للانخراط في المجتمع. كما يعتبر من أهم وأفضل المؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية هي مؤسسة الوليد بن طلال. حيث تقدم المؤسسة العديد من الخدمات والمساعدات المادية للمواطنين وكذلك البرامج الخيرية لدعم أصحاب الدخل المحدود. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال وكذلك طريقة التسجيل بها وأهم الشروط. كما يمكنك التعرف أيضاً على التقديم في مؤسسة تكافل الخيرية بدء التسجيل للطلاب من ذوي الحاجة.

رقم مؤسسة الوليد للإنسانية

حيث أن هذه المؤسسة قد قام بتأسيسها وتقديمها للمجتمع السعودي الوليد بن طلال في عام 1996. ولقد كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه المؤسسة هو تقديم البرامج والأعمال الخيرية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما إن المؤسسة تقدم المساعدات للمواطنين من خلال اثنين من البرامج وهما برنامج المسكن وكذلك برنامج السيارة. ونظراً لرغبة الكثير من المواطنين من التواصل مع المؤسسة من أجل طلب المساعدة. وكذلك هناك من يريد التواصل معها لتقديم الشكاوى. ولذلك توفر المؤسسة أرقام للتواصل ويمكننا عرضها كما يلي:

0096611211 ويمكن الاتصال على المؤسسة من خلال هذا الرقم

966577009972 أو التواصل من خلال رقم الواتس أب

كما توفر إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدة

كما قامت مؤسسة الوليد بن طلال بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على طلب الحصول على المساعدة. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي:

يجب ألا يتخطى الدخل الشهري الثلاث آلاف ريال سعودي

كما يجب عدم امتلاكه عقار أو سيارة

يقدم للحصول على برنامج السكن مرة واحدة فقط

كما يجب ألا يقوم بتأجير السكن أو السيارة ولا بيعهما

وكذلك يشترط أن يستمر تحت إشراف الجمعية.

طريقة التسجيل في المؤسسة

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال ثم كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة بشكل صحيح ثم تفعيل حساب تويتر والضغط على تسجيل وبعدها الدخول على الحساب ثم تسجيل الدخول ثم الدخول على تعبئة طلب جديد وكتابة البيانات ثم الضغط على حفظ ثم إتمام الطلب.

رقم مؤسسة الوليد للإنسانية والشروط المطلوبة للحصول على سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال

حيث إنه بالإضافة إلى تقديم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية المساعدات الخيرية والإنسانية فإنها تقدم أيضا مساعدة إلى المطلقة والأرملة. كما تقدم مساعدة لتحسين مستوى المعيشة للأفراد وكذلك إمكانية الحصول على سيارة ولكن بشروط كما يلي:

خطوات الاستعلام عن المساعدة