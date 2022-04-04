نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضلية تاريخية.. موعد مباراة بنفيكا وليفربول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة بنفيكا وليفربول ، في إطار مباريات دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، وضمن لقاءات الذهاب، يستضيف مساء الثلاثاء 5 أبريل 2022، ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، مواجهة نارية، تجمع فريقا ليفربول وبنفيكا ، الطامحين إلى المضي قدمًا نحو لقب ثالث لـ النسور ، مقابل لقب سابع لـ الريدز في البطولة الأوروبية العريقة، التي تصنف كثالث أقوى بطولة لكرة القدم بعد كأس العالم و بطولة الأمم الأوروبية .

نتناول في السطور التالية، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة بنفيكا وليفربول والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 67 من دوري الأبطال الأوروبي ، علاوة على تاريخ مواجهات بنفيكا وليفربول .

مباراة بنفيكا وليفربول

على بعد قرابة 12 عامًا، يعاود فريقا ليفربول وبنفيكا اللقاء مجددًا، عقب آخر مواجهة رسمية جمعتهما في ربع النهائي أيضًا ولكن من بطولة الدوري الأوروبي .

وكما أسلفنا، يطمح فريق النسور البرتغالية إلى تتويج تاريخي ثالث بالـ تشامبيونز ليج ، بعد آخر فوز باللقب في موسم 1962/1961 .

بينما يرغب الريدز في استعادة أمجاده الأوروبية، بتتويج سيحمل الرقم 7 في دوري الأبطال ، بعد اللقب الأخير في موسم 2019/2018 .

نشير إلى أن ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سيشهد العديد من المواجهات النارية.

تبدأ يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 ، بإقامة لقاءين في توقيت واحد، وهما مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ، و مباراة بنفيكا وليفربول .

على أن تستكمل الجولة يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 ، بإقامة مواجهتين، وهما مباراة تشيلسي وريال مدريد ، و مباراة فياريال وبايرن ميونخ .

نادي بنفيكا

مع فريق بنفكيا البرتغالي العريق صاحب الأرض والجمهور في سهرة الثلاثاء، نبدأ تغطيتنا.

والذي يطمح إلى عودة أمجاد حقبة الستينيات، حيث كان الفريق الأوروبي الثاني الذي يتوج بلقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد ريال مدريد صاحب الألقاب الخمس المتتالية، وأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة برصيد 13 لقبًا.