نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجل ألاف الأسر السعودية في معونة شهر رمضان الكريم المقدمة من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان”، وقد يتساءل الكثيرين عن موعد صرف المكرمة الملكية المخصصة للأسر الفقيرة ولأصحاب الضمان الاجتماعي، ولذلك سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بمعونة شهر رمضان وشروط الحصول على المكرمة الملكية وموعد صرفها.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المكرمة الملكية يكون في الأيام الأولي من شهر رمضان الكريم، ولذلك ينتظر خلال تلك الأيام منح المستفيدين المكرمة الملكية والتي تبلغ قيمتها بداية من 500 ريال وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بكل أسرة، وسوف نوضح لكم تلك الشروط والقيمة المالية للمكرمة الملكية وفقاً لكل أسرة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

سنوضح لكم الشروط والتي تتمثل في:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. الإقامة داخل السعودية وعدم مغادرتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة قبل صرف المكرمة الملكية. عدم وجود سجل تجاري باسم المستفيد أو أي نشاط عقاري أو تجاري. يشترط أن يكون دخل المستفيد يقل عن 3000 ريال سعودي.

الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان 2022

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. استكمال البيانات المطلوبة أمامك. وسوف تظهر أمامك الأسماء الخاصة بتلك المكرمة.

قيمة المكرمة الملكية 1443

سنوضح لكم القيمة المالية المقدمة لكل أسرة حسب عدد أفراد الأسرة:

500 ريال للتابعين في الأسرة.

1000 ريال للفرد المستفيد، ولا توجد لديه عائلة.

1500 ريال للأسرة المكونة من فردين، ويشترط أن تنطبق عليهم الشروط.

2000 ريال للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد وتنطبق عليهم الشروط.

رقم التواصل للاستعلام عن المكرمة الملكية 1443

يمكن التواصل على رقم “19911” لتعرف على القيمة المادية المحددة للمستفيد، وذلك على حسب عدد أفراد الأسرة ووفقاً لانطباق الشروط عليهم، ويمكن الاستفسار عن أي تفاصيل أخرى من خلال هذا الرقم.

الجدير بالذكر هنا أن المكرمة الملكية يتم صرفها للمواطنين السعوديين فقط وذلك للعام الثاني على التوالي، فقد تم صرفها العام الماضي، إلا أن بعض المواطنين قد أوضحوا أن ما تم صرفه يتمثل في زكاة مال الملك سلمان وليست المكرمة الملكية، وينتظر المواطنين خلال تلك الأيام صرف المعونة الملكية التي من المقرر صرفها في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

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