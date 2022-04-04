نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي الحصرية عن طريق رصيدك على فودافون في المقال التالي
يحب الكثير من الأشخاص حول العالم لعب لعبة ببجي حيث تم الإطلاق هذه اللعبة أول مرة عام 2017 ووصل عدد اللاعبين حول العالم حوالي 350 مليون لاعب في الأسبوع، وأصبحت هذه اللعبة من أكثر الألعاب انتشارا على جوجل وتكون في المرتبة الأولى ويتم لعب هذه اللعبة على الحاسوب أو الهاتف، كما بدأ الكثير من الأشخاص على اليوتيوب عمل قنوات مخصصه للعبه ببجي وأصبحت لعبة ببجي مصدر دخل الكثير من الأشخاص حول العالم.
ما هي شدات ببجي
شدات ببجي عبارة عن عمله يتم استخدامها داخل هذه اللعبة ويمكن للاعب من خلال هذه العملة الاشتراك بطور الرويال باس، ويتم انجاز المهمات بصورة سريعة جداً من خلال شدات ببجي والرويال بلس عبارة عن مرحلة من مراحل هذه اللعبة تمنح اللاعب الكثير من المهمات اليومية والاسبوعية، وعندما يقوم اللاعب بتنفيذ المهمات بصورة ناجحة يحصل على الكثير من النقاط ويحصل على جوائز مميزة ومتنوعة أيضاً مثل الأسلحة والقنابل والمركبات وغيرها من الأشياء الأخرى.
كيفية شحن لعبة ببجي من خلال فودافون كاش
يستطيع أي لاعب أن يقوم به شحن شدات ببجي من خلال فودافون كاش عن طريق بعض الخطوات البسيطة وهي:
- أن يتصل المستخدم علي #100*9* حتى يحصل على فيزا فودافون كاش ثم يدخل اللاعب المبلغ الذي يريد أن يستخرج به كارت الفيزا.
- وبعد ذلك سوف يتم طلب التأكيد من اللاعب حتى يتمم هذه العملية من خلال أن يكتب كلمة المرور الخاصة به.
- وبعد ذلك سوف تظهر رسالة على موبايل اللاعب تكون فيها كل بيانات الفيزا مثلا الرقم وتاريخ الانتهاء وكلمة السر وغيرها من البيانات الأخرى.
- يجب أن ينتبه اللاعبان صلاحية كارت الفيزا التي يتم استخراجها من محفظة فودافون كاش هو 24 ساعة فقط.
كيفية اضافة بيانات الفيزا إلى جوجل بلاي
- يجب أن يفتح اللاعب جوجل بلاي أولاً وبعد ذلك يضغط على طرق الدفع.
- وبعد ذلك يختار إضافة بطاقة ائتمان أو سحب آلي.
- لذلك يتم ادخال بيانات الماستر كارد وسوف يتم ارسال رساله إلى اللاعب من خلال فودافون كاش يكون مكتوب فيها رقم البطاقة المكون من 16 رقم وتاريخ إنتهاء هذه البطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة شحن شدات ببجي الحصرية عن طريق رصيدك على فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.