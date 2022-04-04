بريطانيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن جونسون حريص على إرسال أنواع جديدة من المساعدات العسكرية لمعاونة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي.
ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن معدات محددة.
من ناحية أخرى، احتفى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بمرور 73 عاما على تأسيس حلف الناتو.
وقال جونسون، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر: “مضت 73 عامًا، عندما اجتمع الأعضاء المؤسسون لحلف الناتو، متحدون بإيمان مشترك بالحرية والسيادة. هذه القناعة لا تزال قائمة اليوم”.
وتابع: “يقاتل شعب أوكرانيا من أجل نفس الحرية، سنواصل العمل مع حلفائنا لضمان فشل بوتين”.
وذكرت صحيفة “ايفيننج ستاندارد” البريطانية، أن جونسون دعا، في وقت سابق، إلى “تشديد” الإجراءات الاقتصادية ضد الكرملين وتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه “لا ينبغي رفع أي عقوبات لمجرد موافقة بوتين على وقف إطلاق النار”.
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