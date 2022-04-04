مجلس الأمن يجتمع غداً بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل فى مقتل مدنيين فى إحدى ضواحى العاصمة كييف.
وقال "جوتيريش" فى بيان شديد اللهجة، نُشر أيضا على حسابه الرسمى على تويتر: "لقد صدمت بشدة من صور المدنيين الذين قُتلوا فى بوتشا بأوكرانيا. ومن الضرورى أن يؤدى تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة"، وكان "جوتيريش"، قد ذكر فى تغريدة على موقع تويتر مؤخراً، إن الأمم المتحدة "تبذل كل ما فى وسعها لدعم الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب فى أوكرانيا".
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل الضغط من أجل إنهاء الحرب فى أوكرانيا، التى وصفها الأمين العام بأنها حرب "لا يمكن الفوز بها" وقد بدأ الصراع فى 24 فبراير، ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 3455 ضحية مدنية، وفقا لآخر تحديث من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جهته، قال فيليبو جراندى، المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فى ختام زيارته لأوكرانيا الأسبوع الماضى: "إن سرعة النزوح، إلى جانب الأعداد الهائلة من الأشخاص المتضررين، غير مسبوقة فى أوروبا فى الذاكرة الحديثة".
وللاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء طارئا بقيمة 1.7 مليار دولار الشهر الماضى لدعم الأشخاص فى أوكرانيا وأولئك الذين فروا إلى الخارج.
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