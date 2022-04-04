عاجل- تحركات دولية على خلفية أحداث بوتشا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الأمريكية فى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين، إن العالم بحاجة إلى معرفة ما حدث فى مدينة بوتشا ومناطق أخرى، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولى لمواجهة الانتهاكات ضد المدنيين.





وأضافت السفارة الأمريكية - أن الصور التى عرضت لمدينة بوتشا والمدن الأخرى التى تركتها القوات الروسية مروعة جدا ومفزعة.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أدان ما ارتكبته القوات الروسية فى مدينة بوتشا الأوكرانية، وقال بلينكن ـ فى تغريدة له على "تويتر": "إننا ندين بشدة الفظائع الظاهرة التى ارتكبتها القوات الروسية فى بوتشا"، وأنه سيتم توثيق وتبادل المعلومات لمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

وفى سياق متصل، قال المستشار الألمانى أولاف شولتز، بشأن ما حدث فى بوتشا "وصلت إلينا لقطات مرعبة ومروعة فى نهاية هذا الأسبوع من أوكرانيا، وتم اكتشاف عشرات القتلى من المدنيين فى بوتشا، وهى منطقة كانت تحت سيطرة الجيش الروسى حتى أيام قليلة مضت، وتناثرت الجثث فى الشوارع وكان النساء والأطفال وكبار السن من بين الضحايا".

وشدد على أنه يجب أن نحقق بلا هوادة فى هذه الجرائم التى ارتكبها الجيش الروسى و أطالب بأن يُسمح للمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى هذه المناطق لتوثيق الفظائع بشكل مستقل كما يجب محاسبة الجناة وعملائهم باستمرار.

وطالب شولتس روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية.

من جانبه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم، أن الاتحاد الأوروبى يدرس بشكل "عاجل" فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بناء على طلب مقدم خاصة من فرنسا وألمانيا، بعد العثور على جثث مئات المدنيين فى محيط كييف ولا سيما فى "بوتشا" بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وأضاف بوريل - فى بيان صحفى - أن الاتحاد الأوروبى "يدين بأشد العبارات الفظائع التى ارتكبتها القوات الروسية فى العديد من البلدات الأوكرانية المحتلة، والتى تم تحريرها الآن".

وكانت أوكرانيا قد اتهمت - فى وقت سابق - القوات الروسية بقتل مدنيين فى بلدة بوتشا بمقاطعة كييف خلال العملية العسكرية التى تجريها فى أوكرانيا.