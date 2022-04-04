ماكرون يؤيد فرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون عبر أثير إذاعة فرانس إنتير: "هناك مؤشرات واضحة جدا على ارتكاب الجيش الروسى لتلك المذبحة، مشيرا إلى أنه ثبت تقريبا أن الجيش الروسي” كان موجودًا فى هذه المدينة الصغيرة حيث قتل مدنيون.

وأدان الرئيس المنتهية ولايته بشدة مذبحة بوتشا وقال أنه مصدوم للغاية جراء صور الضحايا "التى لا تحتمل" مؤكداً ضرورة إحقاق العدالة الدولية، ومحاسبة أولئك الذين كانوا سبب هذه الجرائم” لأنه “لن يحلّ السلام بدون عدالة".

وأردف قائلا:"علينا أن نرسل إشارة إلى أن ما ندافع عنه هو كرامتنا الجماعية وقيمنا"، مشيرا إلى أستعداد بلاده مساعدة السلطات الأوكرانية فى التحقيقات التى ستجرى فى هذا الشأن.

ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب أمس الأحد بالتحقيق فى مقتل عشرات المدنيين بمدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفا إلى أنه "من الضرورى أن يؤدى تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة حول مقتل المدنيين بالمدينة".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين فى بوتشا، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة، كما تعهد بالتحقيق فى كل "الجرائم" الروسية فى بلاده.