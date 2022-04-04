تونس تحبط محاولة تسلل 23 إفريقيا إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان اليوم الإثنين - إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى بمنطقة سوسة تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية والقبض على 20 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، إلى جانب حجز مبلغ مالى من العملة التونسية.
وأضاف أن دورية أخرى تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة تالة تمكنت من القبض على 3 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الجزائرية التونسية، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
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