عاجل- تصريح صادم من ألمانيا بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابك، إن بلاده تنتهج استراتيجية ترمى الى الاستقلال عن مواد الغاز والنفط والفحم الحجرى القادمة من روسيا "ولكن ليس فورا".

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على مواد الطاقة الروسية، إذ تشير أرقام وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن أكثر من 50% من احتياجات ألمانيا من الغاز تأتى من روسيا، بينما تبلغ نسبة الاعتماد على النفط 30%، وعلى الفحم الحجرى أيضا 50%.