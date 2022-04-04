سرطان العظام.. "جرس إنذار" يتجاهله معظم الناس

يعدّ سرطان العظام مرضا نادر الحدوث، حيث يُشكل أقل من 1 بالمئة فقط من جميع أنواع السرطانات، لكن الخبراء يشددون على أهمية التشخيص المبكر للحصول على العلاج في الوقت المناسب.

وقال موقع "إكسبريس" البريطاني إن سرطان العظام يعرف أيضا باسم "الأورام اللحمية العظمية"، ويمكن أن تكون هذه الأورام حميدة أو خبيثة.

وأضاف: "أشكاله الخبيثة نادرة الحدوث، أما الأورام الحميدة فتبقى رغم كل شيء محفوفة بالمخاطر، لأنها تضعف العظام وقد تؤدي إلى كسور مع مرور الوقت".

وأوضح المصدر أن هناك أعراضا مبكرة لسرطان العظام "من المهم الانتباه إليها وعدم تجاهلها".

ويعتبر "الشعور بالألم" إحدى أعراض سرطان العظام الأولى. ويقول خبراء الصحة إن التشخيص في هذه المرحلة ضروري حتى لا يتم الخلط بين الورم وبين التواء أو التهاب المفاصل.

وكشف "إكسبريس" أن الألم قد يزداد حدة مع توالي الأيام، مضيفا "إذا كان السرطان قريبا من المفاصل، فقد يسبب لك التورم وقد يجبرك على العرج أثناء المشي".

وتابع: "وعلى الرغم من أن سرطان العظام يحدث بشكل رئيسي في العظام الطويلة - الذراعين أو الساقين - إلا أن أعراضه يمكن أن تحدث في أي جزء آخر من الجسم".

وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية لهذا النوع من السرطان: ألم شديد في العظام أثناء النوم - احمرار والتهاب - تورم غير مبرر - التعرّق - فقدان الوزن غير المبرر - الشعور بالألم بعد اصطدام بسيط.