أعلنت السلطات بدولة الكويت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية فيما يخص المسافرين إليها والعائدين من الخارج في الفترة المقبلة ، ومن ضمن حزمة الإجراءات جاء تطبيق الإلكتروني شلونك وهو أحد التطبيقات الإلزامية وهو مهم لعافة الموجودين علي أراضي الكويت من مواطنين ومقيمين ، والتطبيق يستخدم خاصية البلوتوث في تحديد قائمة المخالطين للحالة في حال اكتشاف أية إصابة جديدة بالكورونا، وحثت وزارة الصحة الكويت علي ضرورة تحميل البرامج علي الهاتف الجوال لكل شخص عائد او قادم للكويت من أجل تسهيل مراقبة حالتهم الطبية والتواصل معهم ، وفي حال ظهرت أي أعراض إصابة بالمرض يتم رصده عن طريق البرنامج مع محيط المخالطين له ، والتطبيق من تطوير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت بالتعاون مع شركة زين للاتصالات ووزارة الصحة ، والتطبيق يظهر المتلقون اللقاح داخل دولة الكويت وبعد ظهور اللون الأخضر ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي تطبيق شلونك للمسافرين لدولة الكويت ورابط التسجيل وشرح الإرشادات ويمكنكم التعرف علي اشتراطات السفر إلي دولة الكويت في ظل كورونا عبر موقع ثقفني.

تطبيق شلونك للمسافرين لدولة الكويت ورابط التسجيل وشرح الإرشادات

يتميزالتسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين والإلزامي من السلطات الصحية بالكويت بعدة خواص نتعرف عليها معاً :

خاصية الكشف عن الموقع الجغرافي لضبط مخالفات الحجر المنزلي المفروض علي الوافدين من الخارج.

يعمل عن طريق تقنية البلوتوث لكشف المخالطين للإصابة.

شلونك يستهدف كافة الموجودين بدولة الكويت من مواطنين ووافدين.

تحميل شلونك مجاني وبدون رسوم.

واجهة مستخدم البرنامج سهلة وبسيطة في التعامل وتدعم اللغات العربية والانجليزية.

طريقة التسجيل في التطبيق

فيما يلي نستعرض لكم شرح كيفية التسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين إلى الكويت من وزارة الصحة بالكويت كالآتي لتتعرفوا علي كيفية التسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين :

في البداية علي القادمين الى مطار الكويت الدولي ، تحميل تطبيق شلونك من متاجر البرامج علي هاتفك الجوال.

تقوم بتفعيل خاصية الاتصال بالبلوتث من إعدادات الهاتف المنصب عليه البرنامج.

عليك بتفعيل خاصية تحديد الموقع علي نفس الهاتف المذكور.

توجه لاختيار لغة العرض المناسبة لك من واجهة البرنامج.

اضغط علي أيقونة متابعة والموافقة علي تلقي إشعارات.

قم بإدخال رقم الجوال والبطاقة المدنية في الخانات المطلوبة.

اختر تسجيل الدخول وضع رمز التفعيل المستقبل علي هاتفك.

انقر علي تسجيل الدخول مرة أخري واضغط علي الموافقة.

في النهاية تضغط علي زر التلي ثم تحدث الآن وتجيب عن كافة الأسئلة المطروحة عليك.

بعد وصولك إلي مطار الكويت وبعد ظهور اللون الاخضر بتطبيق شلونك ومنصة كويت سيصبح من حقك العبور من مطار الكويت الدولي اليوم.

علي المسافرين إلى الكويت التسجيل في تطبيق شلونك ومنصة كويت وتفعيل شلونك عند الوصول ، حيث يظهر بالتطبيق حالة المحصنون المتلقون اللقاح داخل الكويت.

وبإتابع الخطوات السابقة و استكمال التسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين الى دولة الكويت يمكنكم العبور من مطار الكويت الدولي ، ويمكنكم التعرف علي قائمة الدول الممنوع القدوم منها إلي الكويت لاتخاذ الاحترازات والتعرف علي كيفية السفر. ، كما تقدم الصحة في الكويت تطبيق كويت مسافر وتطبيق شلونك بالإضافة إلى منصة كويت مسافر

تطبيق شلونك للسفر من السعودية للكويت

يعد شلونك للمسافرين إلي الكويت أحد الاجراءات الاحترازية الالزامية لوافدي دولة الكويت.

حتي وان كنت من مواطني أو مقيمي إحدي دول مجلس التعاون الخليجية.

وتقوم الكويت بفرض اجراءات مشددة حتي علي رعاياها المغادرين و المقيمين بها مثل استخدام تطبيق كويت مسافر للسفر خارج البلاد.

وللاقامة بها تستخدم تطبيق مثل شلونك هو تطبيق تفاعلي يربط المستخدمين بقاعدة بيانات طبية وخريطة تعامل داخل البلاد.

تحميل تطبيق شلونك