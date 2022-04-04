نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية 1443 في رمضان للضمان الاجتماعي مكرمة الملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية، والتي ما زالت حديث الكثيرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث ينتظر العديد من الفئات المستحقة لمقطوعة الضمان، موعد أعلان المرسوم الملكي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز بتحديد موعد أعلان نزول مكرمة رمضان 1443، والتي تُدفع كل عام خلال شهر رمضان المبارك، وعادة ما يتم الإعلان عنها بحلول شهر رمضان، وإليكم تفاصيل الموعد المحدد لدفع قيمة مكرمة رمضان للضمان الاجتماعي.

من المشار إليه أن المكرمة تم تخصيصها لمستفيدي الضمان لمساعدتهم على تغطية احتياجاتهم المختلفة والمصاريف على مدار أيام الشهر الفضيل، ولهذا يتساءل الكثير من الأشخاص عن الموعد المقرر لصرف المكافأة الملكية خلال شهر رمضان لهذا العام ونتناول عبر السطور التالية موعد صرف المكرمة الملكية.

موعد صرف المكرمة الملكية

أعرب العديد من أصحاب المشاريع الكبرى ورجال الأعمال داخل المملكة عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين؛ على دوره الكبير في دعم المواطن السعودي وعمله على الاهتمام بكل ما يتعلق بالدعم المالي الذي يساعده على الالتقاء باحتياجاته الأساسية، وتم الكشف أن معونة المكرمة الملكية تنفق بأوقات مختلفة وليست مقتصرة علي شهر رمضان فقط، وان موعد أعلانها ليس مرتبط بموعد صرف الرواتب الشهرية لمقطوعة الضمان، وأكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التالي:

انه في حالة إصدار تعليمات ملكية بصرف المعونة من خلال الضمان الاجتماعي وفور إعلانها رسميًا ستقوم بنشر ذلك عبر صفحتها الرسمية.

ومن المتوقع أن يتم نزول المكرمة الملكية الخاصة بالضمان الاجتماعي القديم والمطور خلال الأيام القادمة من الأسبوع الثاني بشهر رمضان.



قيمة مكرمة الضمان الاجتماعي الجديدة

كشفت الموارد البشرية أن قيمة المكرمة الملكية كما هي معلنة بالسابق 1000 ريال للوالدين و500 ريال سعودي لأي فرد مضاف أو منتسب للأسره ضمن مقطوعة الضمان الاجتماعي، كما تم تحديد فئات اخري تشملهم مكرمة شهر رمضان وهم كالتالي:

تدفع لمن بلغ من العمر سن الشيخوخة ذكورا كان أم أنثى. يشترط أن تكون المرأة بلا معيل سواء كانت مطلقة أو متزوجة من غائب أو مدمنة مخدرات. العائلات غير المصحوبة بذويها والتي تشمل عدة فئات مثل المطلقات والأرامل والعائلات الغائبة ومدمني المخدرات. الأيتام ممن هم مجهولي الأم والأب.

رابط الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابطًا رسميًا للدخول والاستعلام عن مواعيد صرف مكرمة رمضان، حيث يصدر إيداع هذه المُكرمة بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي يمكن تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية للاستعلام عنها فور صدورها رسمياً:

ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

ادخل رقم الطلب والسجل المدني للعميل.

ثم قم بالنقر علي زر الاستعلام.

ومن أهداف مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، هو مساعدة متلقي الضمان الاجتماعي على تلبية احتياجاتهم وضروريات الحياة طوال الشهر الكريم، ومساعدة المستفيدين ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة وتحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، وما زالنا نتابع معكم لحظة بلحظة الموعد المحدد لإعلان المكرمة الملكية وفى حالة صدور المرسوم الملكي سيتم الإعلان عنه عبر موقع ثقفني.