عاجل- لافروف يعلق على حادثة «بوتشا» الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الإثنين، فى موسكو:"إن محاولات التسييس بشأن القضايا الإنسانية فى أوكرانيا لا تتوقف".

وأضاف الوزير الروسى:" أن الحادثة الأخيرة فى مدينة "بوتشا" الأوكرانية كانت معدة سلفا كحادثة استفزازية لتحميل القوات المسلحة الروسية المسئولية عن أمور لم تفعلها".

وأكد لافروف أن بلاده ترى تهديدا مباشرا للأمن الدولى فى مثل هذه الاستفزازات، كالتى حصلت فى مدينة "بوتشا" الأوكرانية.

وتابع:" أن الوضع والفبركة فى "بوتشا" هو استفزاز ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أنه جرى شن هجوم وهمى ومزيف فى مدينة بوتشا بمنطقة كييف بعد أن غادرت القوات الروسية من هناك، واصفا ما جرى بالعرض المسرحى والفبركات.

يُذكر أن السلطات الأوكرانية وزعت فى وقت سابق مقطع فيديو جرى تصويره فى مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.