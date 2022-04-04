نائب رئيس حكومة لبنان: نأمل فى توقيع اتفاق أولى مع صندوق النقد قريبا

جدة - نرمين السيد - عبر نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامى، عن أمله فى توقيع اتفاق أولى للتعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولى قريبا، على أن يلى ذلك تنفيذ عددا من الإجراءات قبل التوقيع النهائى.





وقال الشامى، فى تصريح اليوم الإثنين إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولى، حيث يتولى الشامى رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق الذى تزور بعثه منه لبنان حاليا. وأشار إلى أن المفاوضات تناولت إعادة هيكلة القطاع المصرفى وإنجاز خطة التعافى الاقتصادى واقرار الموازنة فى مجلس النواب وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة والتى عقدت الأسبوع الماضى فى قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

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