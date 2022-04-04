حكومة لبنان: شارفنا على إنهاء رؤية شاملة موحدة للإنماء والتعافى والإصلاح

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أن الحكومة شارفت على الانتهاء من وضع رؤية شاملة موحدة للإنماء والتعافى والإصلاح، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على هذه الرؤية الواحيد لتطبيق الاصلاحات الواجبة.





جاء ذلك خلال ترؤس ميقاتى اليوم الاجتماع الرابع لمشروع "إطار الإصلاح والتعافى وإعادة الإعمار" (3RF) والذى تم إطلاقه عقب انفجار ميناء بيروت البحرى بالتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بهدف تعافى لبنان الاقتصادى. وتم خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق بالمسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية. وقال نجيب ميقاتى إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التى تعرض لها لبنان وفى مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار ميناء بيروت البحرى وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب فى أوكرانيا على الأمن الغذائى والطاقة. وأشاد ميقاتى بالدورالذى يقوم به المجتمع الدولى والمجتمع المدنى اللبنانى من شراكة مع القطاع العام. شارك فى الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعادة الشامى ووزيرى الشئون الاجتماعية هكتور حجاروالاقتصاد والتجارة أمين سلام ومدير دائرة الشرق الأوسط فى البنك الدولى ساروج كومار جاه والممثلة المقيمة للأمم المتحدة فى لبنان نجاة رشدى وسفراء الاتحاد الأوروبى رالف طراف والولايات المتحدة الأمريكية دوروثى شيا وفرنسا آن جريو وعدد من سفراء الدول الأوروبية واليابان وممثلين لبعثات دبلوماسية والهيئات المانحة وهيئات المجتمع المدنى.

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