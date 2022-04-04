جدة - نرمين السيد - توقعت تقارير اقتصادية أمريكية، اليوم الإثنين، أن تحقق روسيا أرباحًا قياسية تصل إلى أكثر من 321 مليار دولار، وذلك فى حال إذا لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرًا على مواد الطاقة الروسية.





ووصفت وكالة "بلومبرج إيكونوميكس" الأرقام المتوقعة للتجارة الروسية وميزان المدفوعات بـ"المبهرة"، قائلة إنه "على الرغم من الضغط الخانق على الشؤون المالية الروسية من الخارج، وتوقعت الوكالة أن موسكو ستحصد مكاسب تقارب 321 مليار دولار هذا العام من صادرات الطاقة، أى أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021". وأضافت أنه يمكن لروسيا أيضا أن تتوقع فائضا قياسيا يمكن أن يصل إلى 240 مليار دولار، وهو ما يتوقعه المعهد الدولى للمالية العامة (IIF)، الذى يؤكد أن العقوبات الحالية لم تتمكن من وقف تدفق "العملة الصعبة" إلى روسيا. ويوضح الخبراء أن الدخل من بيع الطاقة سمح لموسكو بالتخفيف من عواقب الإجراءات التقييدية الشديدة التى فرضها الغرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير أمريكى يتوقع تحقيق روسيا أرباحًا قياسية رغم العقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.