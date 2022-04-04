مأساة في السودان.. وفاة 23 عاملة بغرق قارب

أعلنت السلطات السودانية، الاثنين، وفاة 23 سيدة في الأقل إثر غرق قارب الأسبوع الماضي في النيل الأزرق، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) ذكرت في وقت سابق أن 29 شخصا كانوا على متن القارب، الذي انقلب وغرق الجمعة في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

وكان جميع الركاب من النساء باستثناء الربان، الذي نجا بالإضافة لخمسة راكبات.

ولم تذكر الوكالة حينها سبب انقلاب القارب.

وكانت السيدات عاملات باليومية في مزارع، وكن عائدات إلى ديارهن عندما انقلب القارب.

وقالت (سونا) إن رجال الإنقاذ انتشلوا 13 جثة، ويبحثون عن 10 جثث أخرى.

والنيل الأزرق طريق نقل حيوي للأشخاص والبضائع في السودان.

وتشيع مثل هذه الحوادث في الممرات المائية بالدولة الإفريقية، حيث غالبا ما يتم تجاهل تدابير السلامة.

وغرق 22 شخصا في الأقل (21 طالبا وسيدة) عندما غرق قارب في النيل بالسودان عام 2018.