تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل مع المميزات

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، هو من التمويلات ذات أهمية كبيره جدا في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها الكثيرين، هذا التمويل متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل، مبلغ التمويل من خلال هذه الشركة يصل إلى 300 ألف ريال سعودي مع وضع عدد من الشروط البسيطة والميسرة، ويتميز تمويل شخصي بدون تحويل راتب من شركة البيت الأهلي للتمويل انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها لأنة يعتبر منتج مرابحة وليس ربوي، تقوم الشركة بشراء سلعه محدده مباحه شرعا من خلال طلب العمل منها أجهزة كهربائيه أو أثاث أو سيارة الخ، وبعدها يقوم ببيع هذه السلعة عقب تملكها بسعر مؤجل مع أضافه هامش ربح ميسر، تمويل شخصي بدون تحويل راتب من خلال البيت الأهلي للتمويل وضعت عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على هذا التمويل الشخصي، وسوف نتعرف على هذه الشروط والأوراق المطلوبة.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

هناك عدد من المزايا لكل من يحصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، ودائما ما يتم البحث من قبل الراغبين في الحصول على هذا النوع من التمويل على مزايا كبيره، وجاء شركة البيت الأهلي للتمويل لتقديم عدد كبير من المزايا من خلال تقديم قرض شخصي بدون تحويل راتب وكفيل، وتم أيضا وهناك شروط شركة البيت الأهلي للتمويل التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على تمويل شخصي بدون ضامن، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل والشروط والمميزات أيضا.

مزايا تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل

مبلغ تمويل شخصي شركة البيت الأهلي للتمويل من 3000 ريال وحتى 300.000 ريال سعودي.

العميل يمتلك السلعة يتم تسجيلها باسمه.

التمويل لا يتطلب وجود كفيل أو ضامن.

هامش ربح منافس جدا.

التمويل لا يشترط تحويل الراتب الشهرى.

فترة سداد القرض تصل إلى 60 شهر.

أمكانية سداد القرض مبكرا.

يمنح التمويل للسعوديين والمقيمين.

شروط التمويل الشخصي من البيت الأهلي للتمويل