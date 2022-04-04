عاجل- روسيا تكشف تطورات العملية العسكرية بأوكرانيا فى يومها الـ40

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، إن تشكيلات قوات دونيتسك واصلت هجومها الليلة الماضية، وتم تدمير سرية كاملة من اللواء (25) المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.





وأضاف كوناشينكوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "وحدات قوات دونيتسك قد اخترقت تحصينات العدو، وتمكنت من السيطرة على قرية نوفوباخموتوفكا"، كما توغلت وحدات قوات لوجانسك إلى عمق كيلومترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب.

وأوضح أن "القوات المسلحة الروسية واصلت قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلى المنفصل رقم (24) للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية القريبة منه، نتيجة لقصف جوى بالقرب من مدينة ليسيتشانسك".

وأشار إلى أنه نتيجة للضربة الجوية لمطار "بالوفنويه" فى ضواحى مدينة نيكولايف أمس، تم تأكيد تدمير 3 مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية 6 طائرات مسيرة فى الجو فى مناطق "نيكولاييف" و"خيرسون"، "كوراخيفكا"، "إندوستريالنويه"، و"فيليكايا نوفوسيلكا".

يذكر أن الطيران العملياتى والتكتيكى للقوات الجوية الروسية ضرب أمس 14 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة ومنصتان قاذفتان للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" فى منطقتى "كراسنوجوركا" و"فيرخنيتوريتسكويه"، وبطارية مدفعية واحدة، ومستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، و3 مستودعات للوقود، بالإضافة إلى 6 مناطق ارتكاز ومناطق تركيز معدات للجيش الأوكرانى.