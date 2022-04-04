التشيك: إنفاق أكثر من 10 مليارات كرونة لإدارة أزمة لاجئى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الداخلية التشيكى فيت راكوشان أن الوزارة أنفقت حتى الآن 10 مليارات كرونة تشيكية لإدارة أزمة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم جراء العمليات العسكرية الروسية.





وتابع الوزير، حسبما نقل راديو "براغ الدولى" اليوم الإثنين، أن حل أزمة الهجرة قد يكلف ما بين 20 إلى 30 مليار كرونة، مضيفًا أنه ستجرى المزيد من النقاشات حول إدارة الأزمة فى مجلس النواب الخميس المقبل. كما صرح وزير الداخلية أن الحكومة تخطط لتعيين منسق للأزمة الأوكرانية بمكتب الحكومة التشيكية.

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