وأوضح برونر فى تصريحات، اليوم الإثنين، أن الحكومة وجدت نفسها أمام تحد جديد عقب أزمة جائحة كورونا، لافتا إلى أن مساعدات الشركات المتعلقة بالجائحة تقلصت ولكن أعقبها على الفور أزمة حرب أوكرانيا وتداعياتها الواسعة على أسعار الطاقة.
وأشار وزير المالية النمساوى إلى أن الإنفاق الحكومى فى مساعدات جائحة كورونا تجاوز 42 مليار يورو، لافتا إلى أن حالة سوق العمل هذا العام أكثر إيجابية مقارنة بالعام السابق.
وذكر الوزير أن اختبارات كورونا التى يتم إجراؤها عبر الصيدليات تكلفت حتى الآن 23 مليون يورو كما تكلفت لقاحات وأدوية كورونا نحو 125 مليون يورو، لافتا إلى أن هناك تحويلات أعلى بمقدار 1.1 مليار يورو إلى الولايات والبلديات الفيدرالية وتحويلات أقل بمقدار 0.5 مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبى فى هذا العام مقارنة بالعام السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا: 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.