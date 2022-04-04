النمسا: 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - أكد وزير المالية النمساوى الدكتور ماجنوس برونر، أن حكومة بلاده أقرت حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو؛ لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن التضخم مستورد ويرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.





وأوضح برونر فى تصريحات، اليوم الإثنين، أن الحكومة وجدت نفسها أمام تحد جديد عقب أزمة جائحة كورونا، لافتا إلى أن مساعدات الشركات المتعلقة بالجائحة تقلصت ولكن أعقبها على الفور أزمة حرب أوكرانيا وتداعياتها الواسعة على أسعار الطاقة.

وأشار وزير المالية النمساوى إلى أن الإنفاق الحكومى فى مساعدات جائحة كورونا تجاوز 42 مليار يورو، لافتا إلى أن حالة سوق العمل هذا العام أكثر إيجابية مقارنة بالعام السابق.

وذكر الوزير أن اختبارات كورونا التى يتم إجراؤها عبر الصيدليات تكلفت حتى الآن 23 مليون يورو كما تكلفت لقاحات وأدوية كورونا نحو 125 مليون يورو، لافتا إلى أن هناك تحويلات أعلى بمقدار 1.1 مليار يورو إلى الولايات والبلديات الفيدرالية وتحويلات أقل بمقدار 0.5 مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبى فى هذا العام مقارنة بالعام السابق.