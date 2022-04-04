رئيس النواب العراقى يبحث أزمة المياه وآليه معالجتها

جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر نيابى، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن "الزاملى استضاف وزير الموارد المائية مهدى رشيد الحمدانى؛ من أجل مناقشة أزمة المياه وآلية معالجتها".

ويسعى العراق إلى تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار لتقليل الضرر نتيجة شح المياه، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.