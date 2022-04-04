ألمانيا ترفض توريد 100 ناقلة جنود مدرعة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "فيلت" الألمانية، اليوم الأحد، فإن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، رفضت طلبًا من كييف بهذا الخصوص.
وبحسب الموقع، أكدت وزارة الدفاع الألمانية هذا الأمر، موضحة أن كل ناقلات الجنود الخاصة بها مرتبطة بالتزامات حلف شمال الأطلسى "ناتو"، وتابعت الوزارة أنه لهذا السبب يجب البت فى "التحلل" من هذا الارتباط فى إطار الحلف.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن وزير الدفاع الأوكرانى أرسل خطابًا إلى وزارة الدفاع الألمانية يوم الأربعاء الماضى، يطلب من ألمانيا توريد 100 ناقلة جنود مدرعة طراز "ماردر" وأسلحة ثقيلة أخرى.
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