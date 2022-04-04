أزمة الطاقة الأوروبية تهدد مصايد الأسماك فى القارة العجوز

وفى رسالة إلى المفوضية الأوروبية، قال جونزاليس كاساريس، إن المحروقات تشكل ما يصل إلى نصف نفقات صناعة الأسماك، وفى ظل تضاعف أسعار الوقود فى أوروبا فإن قطاع صيد الأسماك يتأثر بشكل مباشر بأزمة أسعار الطاقة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وحذر نائب البرلمان الأوروبى من أن استمرار الزيادات فى أسعار الوقود يمكن أن يقوض الأمن الغذائى فى بعض المناطق الأوروبية، لافتًا إلى أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 63% فى بداية العام الجارى، مقارنة بشهر مارس 2021، وتجاوز سعر برميل النفط مستوى 110 دولارات منذ نهاية فبراير الماضى، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار البرلمانى الأوروبى إلى أن بعض أساطيل الصيد، بما فى ذلك الأساطيل الإسبانية، أعلنت وقف الصيد بسبب ارتفاع أسعار وقود الديزل فى ظل ارتفاع المحروقات، مشددًا على أن الموارد السمكية هى حلقة وصل مهمة فى الأمن الغذائى الأوروبى، وتؤثر تكلفة الوقود على سلاسل التوريد فى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
كما تساءل الإسبانى عن الإجراءات التى تخطط المفوضية الأوروبية لاتخاذها، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعارالوقود على صناعة صيد الأسماك.
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