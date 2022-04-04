عون: المسيحية في لبنان ليست بخطر

دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، أن "المسيحية في لبنان ليست بخطر"، وأن بلاده ستبقى نموذجا "للعيش معا".

ولبنان يضم 18 طائفة إسلامية ومسيحية، ويبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين، وهو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتولى فيه الرئاسة مسيحي (ماروني).

كلام عون جاء عقب وصوله إلى روما، في زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها بابا الفاتيكان فرنسيس والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بحسب الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر".

وقال عون إن "المسيحية في لبنان ليست بخطر".

وأضاف: "أتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكد أن لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا".

وتابع: "أحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة (للبابا) لزيارة لبنان كي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي".

وبحسب الرئاسة اللبنانية، سيجتمع عون أيضا مع أمين سر "الكرسي الرسولي" الكاردينال بييترو كارولين، وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير.

​​​​​​​وتسعى بيروت إلى إنجاز خطة للتعافي الاقتصادي، وتجري بالتزامن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى برنامج مساعدات.

ويحاول لبنان الخروج من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تعصف به منذ أكثر من عامين.

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