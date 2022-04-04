مايك بينس: بايدن أسوأ حاكم فى تاريخ أمريكا الحديث

جدة - نرمين السيد - قال بينس، فى مقابلة مع "فوكس نيوز"، "أعتقد أن الرئيس بايدن أضر بأمريكا أكثر من أى رئيس فى التاريخ الحديث، ففى 14 شهرًا، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عامًا".

وتابع المسؤول الأمريكى السابق: "لدينا أسوأ أزمة على حدودنا فى التاريخ الأمريكى، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 70%، والانسحاب الكارثى من أفغانستان، وسوء التعامل مع جائحة كوفيد.. والقائمة تطول".

إلى ذلك، حمل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الإدارة الحالية المسؤولية عن الوضع حول أوكرانيا، وعن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار البنزين، معتبرا أن الرئيس جو بايدن "قتل الحلم الأمريكى".