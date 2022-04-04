عاجل- روسيا تفتح تحقيقا فى تهم قتل المدنيين بالأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن جميع القوات الروسية غادرت مدينة بوتشا فى منطقة كييف منذ 30 مارس، بينما ظهرت "أدلة على الجرائم" بعد أربعة أيام عندما وصل ضباط من مجلس الأمن الأوكرانى إلى المدينة.

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