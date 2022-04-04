عاجل- أبوالغيط إلى روسيا ضمن وفد وزارى عربى

جدة - نرمين السيد - يصل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى موسكو فى وقت لاحق اليوم، الإثنين، ضمن وفد وزارى عربى يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التى شكلها مجلس الجامعة فى 9 مارس الماضى، لبحث الأزمة فى أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الوفد العربى سيلتقى مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف مساء اليوم. وأوضح أنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح، الثلاثاء، متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، فى إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.

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