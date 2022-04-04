موعد مباراة الهلال والشارقة الإماراتي القادمة 2022/4/8 في دوري أبطال أسيا موقع حجز تذاكر الهلال

تعود من جديد منافسات دوري أبطال 2023/2022، حيث بدأ البحث عن موعد مباراة الهلال والشارقة الإماراتي، في أفتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال الأسيوي، والذي تستضيفه المملكة في خمس ملاعب سعودية في الفترة من 7 إلي 30 إبريل الجاري، مباريات الزعيم السعودي سوف تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانب الهلال كلاً من الشارقة الإماراتي،الريان القطري، الاستقلال الطاجيكي.

كان الهلال السعودي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أسيا برصيد 4 مرات، قد تأهل إلي دور المجموعات بعد تتويجه في النسخة الماضية باللقب بالفوز على فريق بوهانج الكوري الجنوبي، بينما تأهل الشارقة الإماراتي بعد تغلبه في الملحق على فريق الزوراء العراقي، في الملحق بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 6-5، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ونحن من خلال موقعكم “ثقفني” سنقدم لكم الموعد ورابط حجز تذاكر المباراة.