إيران تحمل أمريكا مسؤولية توقف محادثات فيينا مع القوى العالمية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي “أمريكا مسؤولة عن توقف هذه المحادثات … الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير”.

وتابع “على واشنطن أن تتخذ قرارا سياسيا بشأن إحياء الاتفاق” مضيفا أن طهران “لن تنتظر إلى الأبد” لإحياء الاتفاق.

وقال خطيب زادة أيضا إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع منافستها الإقليمية الرئيسية السعودية إذا أبدت الرياض رغبتها في حل القضايا العالقة بين البلدين.